17. August 2018, 21:52 Uhr Unterschleißheim Fahrradständer für Pendler

Seitdem der Schienenersatzverkehr auf der Strecke der S 1 eingerichtet ist, kommt es an den eigens eingerichteten Haltestellen zu einem gesteigerten Aufkommen abgestellter Fahrräder und Müll. Die Stadt Unterschleißheim hat daher in Kooperation mit der Deutschen Bahn einen Dienstleister beauftragt, der die Haltestellen einmal täglich säubert. Zudem hat diese Firma auf verfügbaren Flächen an den Haltestellen zusätzliche Fahrradständer aufgestellt. Die neuen Radlparkplätze befinden sich an der Haltestelle in Lohhof auf der Grünfläche vor dem Hotel Alarun, an der Station Münchener Ring/Hauptstraße auf der Wiese in Richtung Le-Crès-Brücke sowie an der Haltestelle Müller-Gutenbrunn-Weg auf der Grünfläche vor dem Waldfriedhof neben der MVV-Haltestelle Waldfriedhof. Bei den neuen Fahrradständern handelt es sich um ADFC-konforme Abstellanlagen, die eine "vergleichsweise hohe Sicherheit bieten", lässt die Rathausverwaltung verlauten. Für die abgestellten Fahrräder aber könne keine Haftung übernommen werden, heißt es weiter. Die Verwaltung im Rathaus bittet alle Pendler, die mit dem Fahrrad kommen, diese Abstellmöglichkeiten zu nutzen, um mögliche Beschädigungen an Privatbesitz wie Hecken oder Zäunen zu vermeiden.