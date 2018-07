22. Juli 2018, 23:16 Uhr Unterschleißheim Die Müllabfuhr im Netz

Die Stadt Unterschleißheim geht bei der Müllentsorgung neue Wege und bietet künftig eine eigene Abfall-App für alle Bürger an. Der Einstieg in ein digitales und einfach zu bedienendes Informationssystem sei sinnvoll in der bevölkerungsreichsten Kommune des Landkreises, lässt die Stadtverwaltung verlauten. Über die App können die Entsorgungstermine schnell und unkompliziert abrufen; vor allem Änderungen über die Feiertage seien auf diesem Weg schnell in Erfahrung zu bringen. Die App kann sowohl aus dem Google Playstore als auch aus dem Apple App Store kostenlos auf beinahe jedes beliebige Smartphone geladen werden. Sie findet sich unter dem Suchbegriff "Unterschleißheim Abfall-App".