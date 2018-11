19. November 2018, 22:06 Uhr Unterschleißheim Die Betonfraktion setzt sich durch

Die mehr als 20 Jahre alten Holzkonstruktionen im Lohhofer Skatepark sollen durch massive Rampen ersetzt werden

Von Klaus Bachhuber, Unterschleißheim

Mehrere Deutsche Meisterschaften haben die Pipes und Rampen im Lohhofer Skatepark schon gesehen, Dutzende Veranstaltungen und Events, Tausende Sprünge, Moves und Jumps werden darauf absolviert worden sein. Nach mehr als 20 Jahren ist die Anlage allmählich am Ende. Die Rolling Wheels des SV Lohhof wollen jetzt den großen Move wagen und den Skatepark komplett erneuern. Mit einer kalkulierten Investitionssumme von einer Million Euro soll an gleicher Stelle im Sportpark der "Skatepark Lohhof 2.0" entstehen.

Als die BMX- und Skateboard-Anlage 1996 eröffnet wurde, galt sie als eine der modernsten Parks in Deutschland. 1997 durften die Rolling Wheels gleich die Deutschen BMX-Titelkämpfe ausrichten, so schlug die Anlage ein. Vertreter anderer Kommunen pilgerten zum Ludwig-Pettinger-Weg, um die Referenzanlage zu besichtigen. Nach und nach wurde die Rampenlandschaft erweitert, großteils in Eigenleistung.

Die Abteilung schätzt heute, dass mehr als 10 000 ehrenamtliche Arbeitsstunden in die Anlage gesteckt wurden und an die 200 000 Euro aus Eigenmitteln aus der Abteilungskasse. Seit Jahren aber dient dieser immense Aufwand nicht mehr dazu, die Geräte immer besser und die Anlage immer attraktiver zu machen - der Schweiß wird hauptsächlich vergossen, um sie überhaupt betriebsbereit zu halten.

"Wir sind alle mittlerweile Hobbyschreiner", sagt Rolling-Wheels-Organisationsleiter Michael Kalbe. Dennoch will der Verein seine alten Holzrampen jetzt durch Beton ersetzen. (Foto: privat)

2006 stand die letzte Generalüberholung an. In mehr als 1500 Arbeitsstunden haben die Rolling Wheels etwa 90 Prozent der Rampen erneuert. Die Zeit geht aber über die Konstruktion hinweg, denn die hölzernen Gerätschaften sind nicht mehr zukunftsfähig. Überall entstehen Anlagen aus Beton. Von 120 Mitgliedern 2008 schrumpften die "Rolling Wheels" auf 53 im Jahr 2016. Die betonierte Konkurrenz habe den Vorteil, heißt es in der Abteilungschronik, dass die Sportler "ihre Rampen nicht selbst bauen müssen" wie bei der permanent maroden Anlage in Lohhof.

"Wir sind alle mittlerweile Hobbyschreiner", sagte Rolling-Wheels-Organisationsleiter Michael Kalbe bei der Vorstellung des Neubauprojekts im Stadtrat süffisant. Dass "die ehrenamtliche Arbeit überwiegend in den Erhalt der Anlage gesteckt" werden müsse, binde Unmengen an Kapazitäten, die beispielsweise nicht in dem eigentlich beabsichtigten Umfang in die Nachwuchsförderung gesteckt werden könnten. Unter den mittlerweile wieder 141 Mitgliedern sind 98 unter 18 Jahren und 72 sogar unter 12.

Stadträte überbieten sich in ihrer Unterstützung Rund eine Million Euro erwarten die Rolling Wheels des SV Lohhof an Kosten für die Runderneuerung ihres Skateparks, üblicherweise schießt die Stadt bei derartigen Investitionen 40 Prozent zu. Der Verein hat intensiv kalkuliert und die weiterhin notwendigen 600 000 Euro aus Eigenmitteln, Spendenakquise und Darlehen nachgewiesen. Auf dieser Basis wurden bei der Stadt die doch satten 400 000 Euro Zuwendung erbeten. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) würdigte das Vorhaben als "tolles Projekt" und empfahl im Hauptausschuss des Stadtrats, die Zuwendung ohne Abstriche durchzuwinken. Freie Bürger (FB) und CSU fanden es aber noch toller, so toll, dass Heidi Kurz (FB) vorpreschte und vorschlug, die Million komplett aus der Stadtkasse zu finanzieren. Stefan Krimmer (CSU) fand, man könne wenigstens den obligaten Zuschuss des Landessportverbandes mitnehmen, für dessen Erhalt der Verein aber zehn Prozent Eigenmittel einsetzen muss. Abzüglich dieser Posten solle aber die Stadt die Kosten tragen. Stefan Diehl (CSU) präsentierte den Vorschlag, dem Verein ein mit 144 000 Euro kalkuliertes Bankdarlehen abzunehmen und somit 544 000 Euro zuzuschießen. Böcks Augen wurden immer größer. "Ausgesprochen faszinierend" sei diese Freigiebigkeit der CSU, spottete der Bürgermeister. Da dem SV Lohhof in Brigitte Weinzierl eine CSU-Stadträtin vorsteht, wähnte Böck nun ein Spiel über die Bande hinter dem Ablauf, um höhere Zuschüsse als den Regelsatz zu erreichen. Das sei "nicht ganz sauber". Weinzierl, als Vereinsvertreterin Gast der Sitzung, wies das zurück. Sie habe ihre Unterschrift unter den Antrag auf die obligaten 40 Prozent gesetzt. Krimmer sagte, er habe bei der Darstellung der Finanzierung durch Vertreter der Abteilung "auch auf die Zwischentöne geachtet" und daher einen Zuschlag gefordert, um das Projekt zu erleichtern. Manfred Riederle (FDP) vermisste die nötige Gleichbehandlung von Vereinsanliegen. Böck signalisierte, dass man angesichts der Zustimmung zu dem Projekt für alle Wünsche aufgeschlossen sei, "aber wenn andere Zahlen notwendig sind, dann sollte dies auch klar besprochen werden". Mit acht zu sechs Stimmen lehnten SPD, Grüne, ÖDP und FDP den Vorschlag ab, 544 000 Euro zuzuschießen. Gegen die Stimme der ÖDP, die das Projekt für überdimensioniert hält, wurde dann der Regelsatz von 400 000 Euro als Zuschuss beschlossen. kbh

2015 hat sich in der Abteilung eine Arbeitsgemeinschaft "Rampen aus Beton" konstituiert, die die große Zeitenwende vorplant. Das entscheidende Jahr ist für die Rolling Wheels nun 2020, da werden Skateboard und BMX erstmals als olympische Disziplinen bei den Spielen in Tokio eine weltweite Plattform erhalten. Die daraus zu generierende Nachfrage will die Abteilung unbedingt schon mit der neuen Anlage bedienen. Für 2021 ist das Ziel von 300 Mitgliedern gesteckt. Schon heuer wäre ein Jahr für einen Skater-Boom gewesen, wegen des außergewöhnlich trockenen Wetters war der Skatepark bisher an 154 Tagen geöffnet.

Die Anlage soll nach den Plänen für den "Skatepark Lohhof 2.0" auf der identischen 3000 Quadratmeter großen Fläche entstehen, die flankierenden Bäume sollen nicht angetastet werden. Eingeteilt wird die Betonkonstruktion dann in fünf Teilbereiche, die sportart- und leistungsspezifisch abgestuft sind. Wie vor 20 Jahren soll die Lohhofer Anlage wieder ein landesweites Schaustück werden.

Völlig neu dazu kommen sollen auch sanitäre Anlagen, nachdem bislang die Kapazitäten der benachbarten Einrichtungen vom Hallenbad bis zur Tennisanlage genutzt worden waren. Die Stadt hat 400 000 Zuschuss bereits bewilligt und eine weitere Hilfe bei eventuellen Engpässen in der Finanzierung signalisiert.