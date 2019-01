28. Januar 2019, 21:45 Uhr Unterschleißheim Das Volk der Gräser

Einen Kinoabend zum Volksbegehren "Rettet die Bienen" veranstalten das Aktionsbündnis Schleißheim und das Capitol-Kino an der Alleestraße 24 am Freitag, 1. Februar. Von 18.45 Uhr an informiert das Bündnis über die Inhalte des Begehrens, um 19 Uhr beginnt der Dokumentarfilm "Mikrokosmos - Das Volk der Gräser". Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro können im Kino reserviert werden (Telefon: 089/18 91 19 21, E-Mail: info@capitol-lohhof.de).