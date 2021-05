Noch auf der Suche nach Ausbildungsplatz, Praktikum oder Werkstudierendenjob? Das Job-Mobil der Agentur für Arbeit, steht am Dienstag, 18. Mai, von 11 bis 15 Uhr an der Therese-Giehse-Realschule in Unterschleißheim. Am Montag, 17. Mai, um 9 Uhr werden Firmenprofile und Jobbörse freigeschaltet. Anmeldung für einen Termin ist von Mittwoch, 12. Mai, an möglich, unter www.landkreis-muenchen.de. Bei der Suchfunktion "Job-Mobil" eingeben.