Der Circus Barelli verlängert seine Spielzeit auf dem Volksfestplatz in Unterschleißheim. So heißt es am kommenden Wochenende "Willkommen in der Manege". Vorstellungen finden statt am Freitag und Samstag, 20. und 21. September, um jeweils 16 Uhr sowie am Sonntag, 22. September, um 11 und 15 Uhr. In der letzten Aufführung haben alle, die 60 Jahre alt oder älter sind, freien Eintritt.