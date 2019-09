Der Unterschleißheimer Ortsteil Riedmoos wird wieder an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Der Mobilitätsausschuss des Kreistags hat die Einführung einer Kleinbus-Linie beschlossen, die Riedmoos mit der Stadt verbinden soll. Starten soll die neue Verbindung im Dezember 2021. Im Ortsteil Riedmoos wird die neue Linie 299 am Klösterlmoos, am Hirschdamm sowie am Zwerchwiesenweg halten und von dort aus den S-Bahnhof Unterschleißheim und das Schulzentrum am Münchner Ring ansteuern. Gefahren wird von 7 bis 21 Uhr, montags bis freitags mit voraussichtlich 14 Fahrten am Tag, am Wochenende wird der Umfang reduziert. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) sagte, er freue sich über das neue Angebot.