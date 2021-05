Das Unterschleißheimer Rathaus unternimmt einen neuen Anlauf, um unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie eine Bürgerversammlung abzuhalten. "Live und in Farbe" - so kündigt die Stadt die Veranstaltung mit einem Schuss Galgenhumor an. Sie soll am Mittwoch, 9. Juni, stattfinden und wird nach derzeitigem Stand als Livestream angeboten. Sollte sich die Coronalage noch ändern, werde man kurzfristig informieren und eine begrenzte Zahl an Teilnehmern in Präsenz zulassen. Der Jahresbericht von Bürgermeister Christoph Böck werde man in jedem Fall jedoch online verfolgen können, heißt es in einer Mitteilung. Anträge für die Bürgerversammlung können per E-Mail an die Adresse buergerversammlung@ush.bayern.de bis zum 26. Mai ans Rathaus geschickt werden. Sollte keine Präsenzveranstaltung möglich sein, würden die Anträge direkt beantwortet oder zur Annahme an den Stadtrat weitergegeben.