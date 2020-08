Von kommenden Samstag, 5. September, an soll die Unterschleißheimer Stadtbibliothek am Rathausplatz 1 auch samstags wieder von 9 bis 13 Uhr öffnen. Voraussetzung hierfür sei eine "entsprechender Verlauf der Corona-Pandemie", heißt es seitens der Stadtverwaltung. Zudem gelten weiterhin die bekannten Hygiene-Auflagen. Die Anzahl der Besucher in der Bücherei ist auf 30 beschränkt und jeder bekommt einen Korb. In den vergangenen Wochen hatte die Bibliothek aufgrund der Corona-Pandemie nur dienstags bis freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Bibliotheksleitung bittet Kunden, diese Zeiten auch weiterhin zu nutzen, um den Andrang zu entzerren und "einen entspannten Bibliotheksbesuch" zu haben.