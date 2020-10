Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend in Unterschleißheim seinen Wagen gleich gegen drei Bäume gesetzt. Der 53-Jährige aus dem Landkreis Dachau war gegen 21 Uhr auf der Landshuter Straße in nördlicher Richtung gefahren, als er vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung die Übersicht und Kontrolle verlor und mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Bäume fuhr. Dabei wurden laut Mitteilung der Polizei sein Wagen sowie die Bäume massiv beschädigt. Der Fahrer selbst blieb, bis auf geringfügige Blessuren an Hand und Stirn, nahezu unverletzt. Er muss sich jetzt nach seiner Trunkenheitsfahrt auf ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs einstellen.