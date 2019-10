Die Geschichte einer Reise zum Mond hat schon viele Künstler inspiriert. Man denke nur an Jules Verne. Nun haben die Leiterin der Ballettschule Orend, Daniela Schröder, ihr Team und all ihre Tanzschüler ihre Version kreiert und bringen diese am Samstag, 5. Oktober, in zwei Aufführungen um 11 und 15 Uhr auf die Bühne im Bürgerhaus Unterschleißheim. Karten zu 15 und 13 Euro, für Kinder mit vier Euro und Mitglieder zwei Euro Ermäßigung, gibt es im Vorverkauf und vor der Veranstaltung an der Kasse.