19. Oktober 2018, 21:58 Uhr Unterschleißheim Abends in der Bibliothek

Die Stadtbibliothek Unterschleißheim öffnet am Samstag, 20. Oktober, in Zuge der Aktionswoche Netzwerk Bibliothek nachts ihre Pforten. Wer will, kann von 19 bis 24 Uhr dort lesen, stöbern, ratschen und ausleihen. Außerdem liest die Autorin Sabine Kornbichler um 20 Uhr aus ihrem aktuellen Regionalkrimi "Der letzte Gast". Wer lange aushält, der kann dann um 22 Uhr noch einen Überraschungsfilm genießen. In den Vorjahren wurde die Kultserie "Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger", der österreichisch-deutsche Kriminalfilm "Der Räuber von Benjamin Heisenberg" gezeigt. Man dürfe sich getrost wieder auf einen unterhaltsamen Spielfilm einstellen, heißt es. Der Eintritt zum Abendbesuch in der Bibliothek ist frei.