13. September 2018, 22:18 Uhr Unterhaching Über den Wald sprechen

"Unser Wald - mehr als nur Erholungsfläche..." ist das zentrale Thema beim Monatsgespräch des Unterhachinger Treffpunkt Agenda21-Forums am Montag, 17. September. Von 18 Uhr an spricht Jan Niggemann, Verwalter auf Marxhof und Weise-Hof in Unterhaching, im "Unterhachinger Treffpunkt" im Ortszentrum, Hofmarkenweg 12. Er wird nicht nur über die Bewirtschaftung der Waldflächen sprechen, sondern auch die Auswirkungen des Klimas, sowie die Wichtigkeit des Waldes für viele Bauernhöfe thematisieren.