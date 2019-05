28. Mai 2019, 22:29 Uhr Umweltpreis Kreis sucht Klimaschützer

Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Dürren oder Hitzesommer mit Ernteausfällen werden auch in zunehmendem Maße im Landkreis München spürbar. Um die Klimaveränderungen aufzuhalten, soll die globale Erderwärmung nach dem Willen des Weltklimarats auf 1,5 Grad begrenzt werden. Notwendig seien dafür "schnelle, weitreichende und beispiellose Änderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen". Einmal im Jahr ehrt der Landkreis München Privatpersonen, die sich ehrenamtlich genau für solche Änderungen oder Verhaltensweisen einsetzen und sich damit um den Umwelt- und Klimaschutz besonders verdient gemacht haben. Für die 15. Umweltehrung werden auch 2019 wieder engagierte Umweltschützer gesucht.

Vorgeschlagen werden für die Ehrung können neben Einzelpersonen auch Gruppen. Insbesondere Gemeinden und Städte des Landkreises München sind aufgerufen, vorbildliche Umweltschützer zu nennen. Die Vorschläge mit umfassenden Projektbeschreibungen, Fotos und eventuell weiterem Anschauungsmaterial können an das Landratsamt München, Sachgebiet 3.3.2.1 "Energie und Klimaschutz", Postfach 900751, 81507 München oder per E-Mail an 29plusplus@lra-m.bayern.de gesendet werden.

Einsendeschluss ist der 15. Juni. Weitere Auskünfte und Informationen finden sich im Internet unter www.klimadialog.landkreis-muenchen.de oder www.landkreis-muenchen.de.