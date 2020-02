Die eine schnappt der anderen den Verlobten weg. Die wiederum verfolgt das Paar bis in die Flitterwochen auf einem Nil-Dampfer. Als die frisch gebackene Braut erschossen wird, machen sich Hobbydetektiv Hercule Poirot und sein Freund Colonel Race vom Geheimdienst an die Aufklärungsarbeit. Der Täter indes ist schwer auszumachen, obwohl es auf dem Schiff kein Entkommen gibt. Vielmehr erweisen sich die Reisenden als undurchschaubare Zeitgenossen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten, Altersklassen und Charaktere. Wer Freund ist und wer Feind, bleibt lange ein Rätsel in diesem mehrfach für Bühne und Film adaptierten, 1937 veröffentlichten, kriminalistischen Kammerspiel "Tod auf dem Nil" von Agatha Christie. An diesem Sonntag, 1. März, wird das Stück im Bürgerhaus Unterschleißheim am Rathausplatz 1 aufgeführt. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Karten für die Produktion des Theaterensembles "Carpe Artem" gibt es im Unterschleißheimer Ticketshop, ☎ 310 09-200, per E-Mail an ticket-shop@ush.bayern.de oder bei München Ticket.