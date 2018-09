13. September 2018, 22:18 Uhr Taufkirchen Mehr Service für Senioren

Die Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen hat eine neue Leiterin. Sozialpädagogin Hatice Schabath arbeitete Jahre als Projektleiterin in der interkulturellen Altenarbeit in einem Senioren- und Pflegeheim. Zuletzt war sie in einem Alten- und Service-Zentrum in München beschäftigt und für den Bereich "Präventive Hausbesuche" verantwortlich. Schabath möchte die Servicestelle in Taufkirchen mit noch mehr Leben füllen, heißt es. Der Zugang zu den Beratungs- und Kursangeboten soll so einfach wie möglich gestaltet werden. Das Servicezentrum in der Eschenstraße 40 ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 12.30 Uhr und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Individuelle Beratungstermine können nach Absprache vereinbart werden.