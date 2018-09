16. September 2018, 22:03 Uhr Taufkirchen Ausstellung im Bürgertreff

Zum Abschluss des integrierten städtebaulichen Entwicklungkonzepts (Isek) im Taufkirchner Ortsteil am Wald werden am Dienstag, 18. September, die Ergebnisse noch mal gebündelt dargestellt und in einer Ausstellung gezeigt. Die Vernissage zur Dauerausstellung "Zeitreise" in der Lindenpassage beginnt um 17 Uhr. Bürgermeister Ullrich Sander spricht um 17.30 Uhr. Im Anschluss folgt im Bürgertreff in der Eschenstraße 46 eine öffentliche Präsentation des Isek-Prozesses mit Bildtafeln. Von 18.30 Uhr an stehen Fachplaner und das Quartiersmanagement Bürgern für Erläuterungen, Anregungen und Fragen zur Verfügung. Die Bildtafeln werden einige Wochen zu den Öffnungszeiten zu sehen sein.