Knapp drei Wochen nach Sabine ist in der Nacht zum Freitag das Sturmtief Bianca über den Landkreis München hinweggefegt, hat dabei teils schwere Sachschäden verursacht und den Feuerwehren mit 130 Einsätzen eine arbeitsreiche Nacht beschert. Allein 40 000 Euro Sachschaden sind in Aschheim entstanden, als das Zelt des Zirkus' Betolli gegen Mitternacht den Sturmböen nicht mehr standhielt und zusammenbrach. Vor allem entwurzelte Bäume und abgeknickte Äste, die auf Straßen und Stromleitungen stürzten, forderten die Einsatzkräfte. Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes München warnt unterdessen vor dem Betreten von Wäldern, weil in Schieflage geratene Bäume umstürzen könnten. Es bestehe aktuell akute Lebensgefahr. Johann Killer, Forstwirt in Sauerlach, gibt außerdem zu bedenken, dass nach wie vor auch einige vom Sturmtief Sabine in Mitleidenschaft gezogene Bäume noch umfallen können.

An der Münchner Straße in Unterhaching ist ein Baum gegen 22.40 Uhr auf ein Auto gestürzt, verletzt wurde niemand. Nur 20 Minuten später fiel an der Badstraße im alten Ortszentrum eine mächtige Birke über den Hachinger Bach und einen Gehweg hinweg in ein Grundstück. In Ottobrunn stürzte ein Baum auf eine Garage und ein Hausdach, das dabei aber heil geblieben ist. Auch für einen Feueralarm in Ottobrunn zeichnete Bianca verantwortlich. Der Alarm war in der Senioreneinrichtung Hanns-Seidel-Haus ausgelöst worden. Wie sich zeigte, hatte der Sturm eine zur Sicherung eines Fensters gespannte Folie zerfetzt und in dem Raum Staub aufgewirbelt, was den Rauchmelder auslöste.

Wegen mehrerer auf die Staatsstraße M 9 gestürzter Bäume mussten die Feuerwehren von Aying und Helfendorf den Abschnitt zwischen Faistenhaar und Kleinkarolinenfeld in der Zeit zwischen 23 Uhr und 1 Uhr für den Verkehr sperren.