Etwa alle 20 Jahre nähern sich Saturn und Jupiter so stark aneinander an, dass sie von der Erde aus gesehen zu einem hell leuchtenden Himmelskörper zu verschmelzen scheinen. Am kommenden Montag, 21. Dezember, ist es wieder so weit. "Auf der Suche nach dem Stern von Bethlehem: Das kosmische Gipfeltreffen" ist der Titel einer astronomisch-theologischen Diskussion mit Himmelsbeobachtung und Chat, die an diesem Sonntag, 20. Dezember, von 16 Uhr an live aus dem Ehrensaal des Deutschen Museums übertragen wird. Dabei geht es um die gängigen Theorien zum Stern von Bethlehem, der auf den meisten historischen Gemälden wie ein Komet aussieht. Gleichwohl gibt es die These, diese Himmelserscheinung sei eine Supernova gewesen oder aber die Konjunktion von Saturn und Jupiter sorgte für jenes außergewöhnliche Schauspiel. Übertragen wird diese kostenlose Veranstaltung online unter www.youtube.com/user/vhsmuenchen.