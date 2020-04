Umgeben von Gegenständen, die einen festen Platz in unserem Alltag haben, nehmen wir oft kaum noch wahr, wie diese sich im Lauf der Zeit verändern - und mit ihnen auch wir selbst. Oder vielleicht umgekehrt? Manches wird nach Jahren oder Jahrzehnten in unvermeidlichen Retro-Wellen wieder hochgeschwemmt. Und der eine oder andere gibt sich dabei durchdrungen von nostalgischen Gefühlen womöglich seinen ganz persönlichen Erinnerungen hin. Diesem Wandel der Technik, der Moden, des kulturellen und privaten Lebens widmet sich nun die vom Stadtmuseum Unterschleißheim initiierte Online-Ausstellung "Verschwundene Dinge". Es ist ein Raum bewusster Rückschau, der sich hier auftut. "Wir vermitteln zwischen den Zeiten, den Generationen und den technischen Welten gestern und heute", sagt Andreas Garitz, der gemeinsam mit dem Leiter des Stadtmuseums die Ausstellung konzipiert hat. Dabei werden in Text und Bild von Fotografie über Haushalt und Telekommunikation bis zu Geräten der Musikwiedergabe verschiedene Themenfelder beleuchtet. An diesem Mittwoch, 29. April, wird diese virtuelle Schau unter www.verschwundene-dinge.de eröffnet.