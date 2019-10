In Büchern schmökern und das mitten im Ottobrunner Ortszentrum - von Donnerstag bis Sonntag war dies jedem möglich, hatte sich doch für diese Zeit der Rathausplatz in ein gemütliches Lesewohnzimmer verwandelt. Im Rahmen der bundesweiten Veranstaltung "StadtLesen" fanden Interessenten mehr als 3000 Bücher aus allen Genres vor und konnten sich zur Lektüre auf bequeme Lesemöbel niederlassen - bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel. Zum Auftakt am Donnerstag schritt auch Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer zum Mikrofon, um aus seinem Lieblingsbuch vorzulesen, ehe unter anderem die Autorin Ruth Eder Passagen aus ihrem Buch "Die andere Seite des Schmerzes" vortrug. Am Freitag griffen Bürger mit Migrationshintergrund zur Lesebrille, so etwa Yanjije Mei, die aus chinesischen Bilderbüchern vorlas. Mit "schiefen Märchen und schrägen Geschichten" wartete am Samstag Autor Paul Maar (Foto) auf, Musikalisch begleiteten ihn Wolfgang Stute und Konrad Haas. Kinder- und Jugendliteratur stand schließlich am Sonntag hoch im Kurs.