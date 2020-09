Die sogenannte Salzbrücke, die München einst zu Wohlstand verhalf, die Flößer und der ehemalige Isar-Hafen - um all das geht es bei der von Stattreisen organisierten "Tour über die Inseln der Isar" an diesem Samstag, 26. September. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Haupteingang der Lukaskirche an der Steinsdorfstraße. Nach anderthalb bis zwei Stunden endet der Spaziergang rund um Prater- und Museumsinsel am Deutschen Museum. Tickets gibt es unter www.stattreisen-muenchen.de/fuehrungen/tour-uber-die-inseln-der-isar.