29. Oktober 2018, 22:06 Uhr Rock, Indie, Pop Bandwettbewerb geht in die erste Runde

Zwölf Nachwuchs-Bands aus der Stadt und dem Landkreis München rocken im November in vier Vorrunden aus, wer es beim Newcomer-Contest "Running for the Best" ins Finale am 25. Januar 2019 im Feierwerk schafft. Eröffnet wird der Bandwettbewerb des KJR München-Land heuer mit einem Abend am Freitag, 16. November, im "Route 66" in Haar. Zu hören gibt es dort Indie-Rock von The Preset, Melodic Rock von Since April und Pop-Rock von F.A.M. by the Twins aus Neubiberg. Im Jugendzentrum "Gleis 1" in Lohhof treten am Samstag, 17. November, Neon Black aus Unterhaching auf, das Indie-Duo Groß und Breit und die Rockband We stuff. Die weiteren Vorrunden finden am 23. November, im Juha in Neuried statt und am 24. November, im "Gleis 3" in Neubiberg.