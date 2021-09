Auf der Autobahn A 8 hat es am Samstagnachmittag viel für die Polizei zu tun gegeben. Zunächst war ein 58-jähriger Münchner mit seinem Mercedes AMG an der Anschlussstelle Taufkirchen Ost von der Fahrbahn abgekommen; zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Anschließend meldete ein Autofahrer, dass ein Fahrzeug gegen das Ausfahrtschild an der Anschlussstelle Hofoldinger Forst gefahren sei. Die eintreffende Streifenbesatzung konnte allerdings weder ein Fahrzeug noch ein beschädigtes Verkehrsschild finden. Dafür touchierte ein 40-Tonnen-Lkw zwischen den Anschlussstellen Weyarn und Holzkirchen einen Kleintransporter, der auf dem Pannenstreifen stand. Während die Beamten der Autobahnpolizei Holzkirchen bei der Unfallaufnahme waren, ereignete sich auf der Rastanlage Holzkirchen Süd ein Auffahrunfall mit Blechschaden. Da sich die Beteiligten nicht einigen konnten, musste eine Streife ausrücken. Zum Schluss kam es kurz vor der Raststätte Hofoldinger Forst zu einem Unfall, als ein Motorradfahrer aus Oettingen auf die linke Spur wechselte. Der Fahrer eines aus München kommenden Audi konnte nicht mehr abbremsen und fuhr ins das Heck des Motorrades, wobei der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin zu Sturz kamen. Beide wurden mittelschwer verletzt, der Motorradfahrer kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Für die Landung musste die Autobahn etwa eine Stunde lang komplett gesperrt werden.