Kaum ist die Garantie abgelaufen, gehen die Geräte kaputt. Das Display des Smartphones spinnt, der Laptop überhitzt und schaltet ab. Der Wegwerfgesellschaft eine "Kultur der Reparatur" entgegensetzten, die sich unter anderem in den beliebten Repair-Cafés spiegelt, darum geht es in der Veranstaltung, welche die VHS Südost am Dienstag, 10. November, präsentiert. Referent des Abends ist Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums und Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech). Er ist auch Autor des Spiegel-Bestsellers "Die Kultur der Reparatur". Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Akademie statt; Beginn ist um 19.30 Uhr. Wer sich für den Livestream anmelden will, kann dies unter www.vhs-suedost.de tun.