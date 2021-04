Das Jahr 1970 stellt für die Gemeinde Taufkirchen nach wie vor einen Meilenstein auf dem Weg in die Moderne dar. Damals, vor mehr als fünf Jahrzehnten, bezogen die ersten Neubürger ihre Wohnungen in der Siedlung "Am Wald", in der Folge stieg die Bevölkerungszahl des Ortes rasant an, noch heute prägen die Häuser das Bild des einstigen Dorfes. An diesem Dienstag, 20. April, zeichnet Taufkirchens Heimatpfleger Michael Müller in einem Online-Vortrag via Zoom der Volkshochschule von 19.30 Uhr an ein Bild der Entwicklung der Siedlung und der Gemeinde. Anmeldungen sind telefonisch unter 089/614 51 40 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de möglich. Informationen gibt es auf der Homepage der VHS www.vhs-taufkirchen.de.