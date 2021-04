In die Welt der Natur eintauchen, einen Waldboden mit allen Sinnen spüren und die Gerüche von Bäumen und Gräsern wahrnehmen - dass ein Ausflug ins Grüne weit mehr als ein langweiliger Waldspaziergang sein kann, zeigt Doris Nebel an diesem Samstag, 17. April, um 16 Uhr. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wurde eine virtuelle Möglichkeit für diese Entdeckungsreise geschaffen: Die Teilnehmer suchen sich ihren persönlichen Lieblingsplatz im Wald, Park oder Garten und verbinden sich via Zoom miteinander (Nutzung des privaten oder eines öffentlichen Wlan-Netzes, unter www.wlan-bayern.de, oder mindestens 600 MB mobiles Datenvolumen). Neben Tipps und Anleitungen zum "Waldbaden" besteht die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Eine Anmeldung ist unter der Rufnummer 46 22 32 73 oder per E-Mail an heidehaus@heideflaechenverein.de möglich.