Mit ihrer eindrücklichen Stimme und ihren poetischen Texten sucht die Liedermacherin Le-Thanh Ho, das Publikum in den Bann zu ziehen. Als authentische und mit hintergründigem Humor gesegnete Künstlerin präsentiert sie am Samstag, 23. April, in der Ismaninger Blackbox ihr neues Programms "Panoptikum - ein Kuriositätenkabinett". Das Publikum darf einen musikalischen Querschnitt durch die eigenwillige Welt der in München geborenen Sängerin erwarten. Begleitet wird sie dabei von Stefan Weyerer (Gitarre, Percussion). Das Konzert beginnt um 20 Uhr und wird live gestreamt auf dem Youtube-Kanal der VHS im Norden des Landkreises. Weitere Informationen gibt es auf https://www.vhs-nord.de.