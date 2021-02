Normalerweise beraten Sabrina Hennhöfer und Heidi Dietrich frisch gebackene Eltern live vor Ort - in Haar, Ottobrunn, Taufkirchen und Unterschleißheim. Nun haben die beiden Krankenschwestern ihr Angebot ins Netz verlegt, um dort von A wie Augenentzündung bis Z wie Zahnen über die gängigen Beschwerden von Säuglingen und Kleinkindern aufzuklären. Dazu kommt die telefonische Babysprechstunde. Initiiert wurde das Angebot von der Fachstelle "AndErl" im Landratsamt München. Die Online-Sprechstunde steht von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr allen Eltern mit Kindern zwischen null und drei Jahren offen und ist ein Zusatzangebot zum Kinderarzt. Anmeldungen sind telefonisch unter ☎ 62 21-11 55 oder ☎ 62 21-12 50 möglich sowie per E-Mail an hennhoefers@lra-m.bayern.de und dietrichh@lra-m.bayern.de.