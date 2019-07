29. Juli 2019, 21:37 Uhr Oldtimer Der Glanz der alten Zeit

Es gibt sie noch, die Gelegenheiten, bei denen über Autos nicht in einem Atemzug mit Feinstaub, CO₂-Steuer und Dieselskandal gesprochen wird, sondern wo man einfach stolz sein darf auf sein lack- und chromblitzendes Blech sowie die Nockenwellen und Zylinder unter der Haube. So wie Peter Ganter aus Pullach, der mit seinem MGA von 1957 am Wochenende beim Oldtimertreffen in Baierbrunn dabei war. Zum mittlerweile siebten Mal trafen sich am Waldgasthof Buchenhain Liebhaber und Sammler alter Automobile zum Staunen, Fachsimpeln und Probefahren. Neben den funkelnden und glänzenden Schätzchen aus einer längst vergangenen Epoche des sorglosen und gedankenlosen Autofahrens gab es für die Besucher auch Live-Musik und allerlei Leckereien im Biergarten des Waldgasthofs.