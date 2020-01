Abfahrt von MVV-Linienbussen wird in Echtzeit angegeben

Für die meisten Buslinien im Landkreis München stehen seit kurzem Echtzeitdaten zur Verfügung, die zeigen, wann mit einer Ankunft eines Busses an der jeweiligen Haltestelle zu rechnen ist. In einem ersten Schritt profitieren davon die Fahrgäste über die Einbindung in die MVV-Auskunft (www.mvv-auskunft.de) sowie die MVV-Apps. Ein nächster Schritt wird laut Landratsamt sein, jeweils die Anschlüsse zu anderen Verkehrsmitteln zu sichern. "Ab sofort genügt ein Blick auf das Smartphone, um zu wissen, wann genau der nächste Bus abfährt", sagt Landrat Christoph Göbel (CSU).

Die in den Fahrzeugen erzeugten Daten werden an das "Durchgängige Elektronische Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungssystem Bayern" übermittelt, das von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft im Auftrag des Freistaats betrieben wird. Auskünfte werden berechnet, wo Echtzeitdaten vorliegen. Die aktuellen Zeiten und Prognosen sind durch eine farbliche Kennzeichnung von den im Fahrplan vorgesehenen Zeiten zu unterscheiden. Die Echtzeitdaten stehen nach Angaben des Landratsamtes bis zu zwei Stunden im Voraus zur Verfügung. Je näher eine geplante Abfahrt rückt, desto genauer stimmen die Prognosen mit der tatsächlichen Abfahrt überein. Zudem ist es möglich, sich vorhandene Echtzeitdaten als Abfahrtstafel in der MVV-Auskunft anzeigen zu lassen. Dazu können die Fahrgäste entweder im Menü "Abfahrten" über den Haltestellennamen entsprechende Daten auswählen oder eine Haltestelle auf der Karte auswählen.