Auf der S-Bahn-Strecke Freising-München ist es wegen mehrerer Vorfälle am Mittwochnachmittag zu massiven Verzögerungen gekommen. Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilt, wurden gegen 14 Uhr im Bereich Unterschleißheim "Personen im Gleis" gemeldet. Züge fuhren daraufhin "auf Sicht". Davor hatte ein Notarzteinsatz in Moosach eine S-Bahn stadtauswärts eine halbe Stunde aufgehalten. Dazu kam gegen 13.15 Uhr eine Signalstörung in Feldmoching.