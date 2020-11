Masken im Unterricht, kaum noch Freunde treffen - für viele Grundschüler geht derzeit der Spaß verloren. Jetzt hat die Feldkirchner Blaskapelle in Kooperation mit der Grundschule die Arbeitsgemeinschaft "Instrumente lernen" organisiert. Am Freitag startete der Musikunterricht für 18 Kinder. Ursprünglich war geplant, dass diese wie in einer Bläserklasse gemeinsam spielen, wie Andrea Huber, Vorsitzende der Kapelle, erzählt. So sollte im Laufe der Zeit ein kleines Orchester entstehen. Aufgrund der Corona-Auflagen ist derzeit nur Einzelunterricht erlaubt. "Der Orchesterteil fällt also weg", sagt Huber. Die Kinder werden nacheinander unterrichtet - im Raum befinden sich nur jeweils ein Lehrer mit Mundschutz und mit Abstand der Schüler. Die Instrumente, unter anderem Posaunen, Klarinetten und Saxofone, kaufte die Blaskapelle eigens für die Arbeitsgemeinschaft, jeder Teilnehmer bekommt eines davon geliehen und behält es für die Dauer der Aktion. Bis Weihnachten erhalten die Kinder alle zwei Wochen Unterricht. Huber hofft, dass der Traum vom Orchester noch wahr wird: "Vielleicht ist das ja im Frühjahr wieder möglich."