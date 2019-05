28. Mai 2019, 22:29 Uhr Musikförderprojekt Das musizierende Klassenzimmer

Die Mittelschule an der St.-Konrad-Straße in Haar und die Mittel- und Wirtschaftsschule Oberhachinghaben sind mit einem Zertifikat des Kultusministeriums für ihre vierjährige Teilnahme am Musikförderprojekt "klasse.im.puls" ausgezeichnet worden. An beiden Schulen können Schüler in einer Bandklasse ein Instrument lernen. Das gemeinsame Musizieren und Singen fördere die Kreativität, stärke den Gemeinschaftssinn und leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, so Kultusminister Michael Piazolo bei der Zertifikatsverleihung. Das Projekt unter Schirmherrschaft des Kultusministeriums besteht seit 2009 und fördert die Einrichtung von Musikklassen an bayerischen Mittel- und Realschulen. Dieses Schuljahr wurden in ganz Bayern etwa 470 Musikklassen an 205 Schulen gefördert.