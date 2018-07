18. Juli 2018, 21:55 Uhr Mitten in Unterschleißheim Kommunikative Angler

Angler sind gemeinhin nicht als Plaudertaschen bekannt. Die Unterschleißheimer sind trotzdem wegen ihrer Kommunikationsstrategie für einen Preis nominiert

Kolumne von Michael Morosow

Sitzen zwei Angler am See. Nach drei Stunden sagt der eine: "Heute will keiner anbeißen." Eine Stunde später antwortet der andere: "Sind wir hier zum Angeln hergekommen oder zum Quatschen?" Ja, Angler sind keine Plaudertaschen. Sobald sie auf ihrem Klappstuhl mit dem Rücken zur Welt sitzen und mit leeren Augen ins Nirwana eintauchen, schweigen sie wie die Fische im Wasser. Jedes gesprochene Wort wirkt wie ein Pistolenschuss inmitten dieser friedlichen Idylle. Gerade heute, da Lärm und Kriegsrhetorik great again sind, könnte es durchaus friedenstiftend wirken, die größten Schreihälse in einen Klappstuhl zu zwingen und jedem eine Angelrute in die Hand zu drücken, damit ihr Inneres mit der Zeit ruhiger und mäßiger wird. Wer weiß, vielleicht würde der ein oder andere sogar anbeißen, den Weg zur Erkenntnis einschlagen und irgendwann reif sein für einen Friedenspreis.

Vor diesem Hintergrund wirkt die Ankündigung einer Preisverleihung an diesem Donnerstag im Tagungszentrum der Raiffeisenbank München-Nord in Haimhausen etwas irritierend. Der Fischereiverein Unterschleißheim zählt zu den drei Finalisten, die sich Hoffnung auf ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro machen können. Die Angler aus Unterschleißheim können den "Kommunikationspreis für Vereine" (sic!) an Land ziehen. Wie das? Haben die Bankkunden, die die Kommunikationsstrategie von 31 Vereinen zu bewerten hatten, erkannt, dass Schweigen Gold ist? Wurden sie mit frisch gefangenen Forellen aus dem Inhauser Weiher geködert?

Nein, die Fischerfreunde aus Unterschleißheim sollen dem Motto des Wettbewerbs entsprechend ("Welcher Verein hat die beste Strategie für die Kommunikation mit seinen Mitgliedern?") preisverdächtig gut sein. Das heißt, wenn sie nicht gerade ihre Blinker ins Wasser halten, können auch Angler ihre Lippen bewegen.

Sagt der Banker zum Angler: "Können Sie den Zuschauern die Kommunikationsstrategie ihres Vereins erklären?" Sagt der Angler eine Stunde später: "Ja."