29. Juli 2019, 21:37 Uhr Mitten in Pullach Knöllchen fürs Klima

Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort - zum Beispiel den Grünen, der mit dem Auto zum Auftakt der Klimaschutzwoche fährt

Kolumne von Martin Mühlfenzl

Jedem Autobesitzer fährt der Schreck in die Glieder, wenn unterm Scheibenwischer ein weißer Zettel hängt. So wie einer Essenerin, die an einem Oktobertag im vergangenen Jahr mit ihrem Auto wie immer halb auf dem Gehweg geparkt hatte. In dem kleinen Brieflein, den sie an der Windschutzscheibe vorfand, war dann von der Straßenverkehrsordnung die Rede, und dass sie ordnungswidrig geparkt habe. Von einer "gebührenpflichtigen Verwarnung" aber werde abgesehen, schrieb ihr die Stadt Essen in der Hoffnung, sie werde ihr Fehlverhalten korrigieren. Puh, Schwein gehabt. So viel Verständnis für sündige Einparker bringen nicht alle Kommunen auf.

Freundliche Grüße und die Anregung, sich künftig doch ein wenig mehr an die Regeln zu halten, fehlten auf dem weißen Zettel, den ein Kommunalpolitiker der Grünen vor wenigen Tagen in der Tiefgarage im Pullacher Ortszentrum an seinem Auto entdeckte. Wohl aber wurde er aufgefordert, der Isartalgemeinde zehn Euro zu überweisen, weil er vergessen hatte, die Parkscheibe einzustellen und hinter der Windschutzscheibe zu drapieren. Nun könnten böse Zungen fragen, warum ein Grüner zum Auftakt der Klimawoche des Landkreises München in Pullach überhaupt mit dem Auto fährt. Andererseits müssen selbst Hardcore-Karosserie-Fetischisten, die der Ökopartei nicht sonderlich gewogen sind, zugeben, dass der Weg nach Pullach mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein beschwerlicher sein kann; mehr als einen 20-Minuten-Takt gibt das eine Gleis der S 7 einfach nicht her. Und mit der Pünktlichkeit hapert es hin und wieder auch gewaltig.

Die zehn Euro wird der Grüne aber verschmerzen können. Sie landen schließlich auf dem Konto einer Gemeinde, die von einer Bürgermeisterin seiner Partei geleitet wird. Die wird schon irgendwas in Sachen Klimaschutz mit den paar Kröten anfangen. Einem ebenfalls von der Pullacher Parkwacht in Haftung genommenen Vertreter der schreibenden Zunft erklärte der Grüne noch schuldbewusst, beim nächsten Mal werde er sicher wieder mit der S-Bahn nach Pullach fahren. So sieht wohl eine persönliche Verwarnung aus.