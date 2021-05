Glosse von Michael Morosow

Das Leben ist ein täglicher Hochseilakt, und wie leicht kann man aus dem Gleichgewicht geraten, in physischer wie in seelischer Hinsicht. In den vergangenen Monaten hat ja das Coronavirus in perfider Weise für eine den Menschen wohltuende Ausgeglichenheit gesorgt, insofern, als seinetwegen gleichzeitig die Biergärten und Fitnessstudios schließen mussten. Die persönliche Bilanz wäre wesentlich fataler ausgefallen, hätten die Muckibuden dichtgemacht bei gleichzeitigem Prost und Trallala in der Pullacher Waldwirtschaft und anderen Stätten des Trunks und der Völlerei, wo als bevorzugte sportliche Disziplin das Masskrugstemmen betrieben wird und sich die Tische unter Krügen, Schweinshaxen, Hendln und Spareribs biegen.

So aber fällt die Corona-Zwischenbilanz nicht ganz so verheerend aus: Bislang auf insgesamt circa 20 Biergartenbesuche gezwungenermaßen verzichtet, sich deshalb etwa 40 Liter Bier, zehn Hendl, zehn Wurstsalate und 20 Brezen nicht einverleibt - das ergibt eine Einsparung von etwa 19 000 Kalorien, um die abzubauen man 38 Stunden, also eine ganze Arbeitswoche lang sich auf dem Steppgerät hätte schinden oder 68 Stunden Spazierengehen müssen. In die Rechnung nicht einbezogen sind Getränke und Brotzeiten an Schafkopfabenden, die unter den Tisch fielen, wobei dieser Zwangsverzicht insbesondere das seelische Gleichgewicht ins Wanken brachte. Schon über ein Jahr kein Solo mehr, kein Sauspiel, kein Stoß, kein Retour, kein "Wer gibt?" - es wird Zeit, dass wieder die einen Ober auf den Tischen liegen und die anderen Ober Getränke bringen.

Nun aber wird wieder alles gut werden, dürfen sich doch im Landkreis München mit einer Inzidenz von 24,3 (Stand: Donnerstag) wieder drei Haushalte mit insgesamt zehn Personen sogar ohne Test an einen Tisch setzen. Die Biergärten werden wieder aussehen wie Biergärten und nicht wie Corona-Test-Zentren. Das Leben wird wieder ein Stück normaler werden. Und wer allzu völlert, kann anderntags im Fitnessstudio Gewichte stemmen oder auf andere Weise einer Coronafigur vorbeugen. Ein kleiner Hinweis noch: Rein rechnerisch müsste ein erwachsener Mensch, der drei Maß trinkt und dazu einen Obatzdn samt Brezn verzehrt, circa vier Stunden radfahren, um die Kalorien zu verbrennen. Müsste.