16. Oktober 2018, 21:47 Uhr Mitten in Ottobrunn Fünf Sterne für die Arrestzelle

Die Ottobrunner Polizei glänzt mit bestem Service und stockt sogar ihr Platzangebot für Insassen auf

Kolumne von Bernhard Lohr

Deutschland galt als Servicewüste. Das ändert sich. Schließlich gibt es fast nichts, was man sich nicht nach Hause liefern lassen kann. Und an jeder Ecke bietet einem jemand gegen Geld seine Hilfe an. Schließlich lässt sich mit Service gutes Geld verdienen. Der Fahrradladen empfiehlt beim Kauf des neuen Rades den ersten Radlcheck nach einem Monat an. Garantiert günstig. Ob beim Friseur oder beim Einkauf im Schuhladen bekommt der Kunde einen Kaffee angeboten. Er soll sich wohlfühlen und möglichst viel Geld ausgeben. Vor allem aber soll er zum Smartphone greifen und gute Bewertungen verteilen. Also anderen mitteilen, wie toll es gerade in dem Laden war.

Tatsächlich wird man an jeder Ecke gefragt, wie man dieses oder jenes findet. Der Internetkonzern Google ist immer dabei. Wer sich orten lässt, der bekommt schon mal eine Aufforderung auf den Bildschirm, die Eisdiele zu bewerten, an der er gerade vorbeigelaufen ist. Er kann dann Sterne vergeben und Kommentare verfassen. Und so findet sich fast nichts im Netz, zu dem nicht jemand seine Meinung kundgetan hat. Ärzte sind bekannte und dünnhäutige Opfer solcher Rezensionen. Schließlich kann ein verärgerter Patient die Außenwirkung ruinieren.

So gesehen darf sich die Ottobrunner Polizeiinspektion glücklich schätzen über einen gewissen Basti, der über sie vor einiger Zeit eine ausführliche Würdigung verfasst hat: "Sehr gepflegte Zelle, Matratze schön straff. Decke könnte etwas kuscheliger sein. Frühstück hatte ich nicht gebucht, kann somit nichts dazu sagen. Concierge-Service ohne nennenswerten Zeitverzug."

Man weiß nicht recht, ob sich Basti einen Scherz erlaubt oder noch im berauschten Zustand diese Zeilen verfasst hat, nachdem er die Nacht zum Ausnüchtern in der Zelle verbracht hatte. Jedenfalls muss man sagen, dass er noch in der alten Inspektion einsaß. Die neue am Haidgraben soll sogar deutlich komfortabler sein. Auch sind dort jetzt zwei Arrestzellen vorhanden. Das Platzangebot wurde also um 100 Prozent erweitert. Basti wird es freuen. "Immer wieder gern", schreibt er.