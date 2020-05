Der Mann mit der eisernen Maske musste das schwere Ding 30 Jahre lang tragen, ehe er als Gefangener von Ludwig XIV. in der Bastille sein Leben aushauchte. Sein Schicksal in Ehren, aber der Unglückliche musste wenigstens mit seiner Maske nicht zum Einkaufen gehen. Und er war kein Brillenträger. Und er hatte keinen Raucherhusten. Es gibt mindestens einen rauchenden Brillenträger in diesem Lande, der jetzt schon Schnappatmung bekommt alleine bei dem Gedanken, möglicherweise noch wochenlang sich die beiden Schlingen des Stofffetzens über die Ohren ziehen zu müssen. Nicht nur, weil der stete Zug der Haltebänder seine Ohren jetzt schon bis auf halb acht geknickt hat und die sicher bald notwendige operative Korrektur von Segelohren die Krankenkasse nicht bezahlen wird.

Ein Einkaufsmarkt in Oberhaching: Der Raucher nimmt seine ganze Konzentration zusammen, um einen Hustenreiz runterschlucken zu können, was ihm bis Erreichen eines Konservenregals gut gelingt. Bei den Dosentomaten passiert es dann doch - ein grausames Gebell erfüllt den Einkaufsmarkt. Statt Mitleid wie früher erntet der Raucher böse Blicke von allen Seiten. Er wird sich einen Mundschutz zulegen mit der Aufschrift: "Ich hab schon vor Corona gehustet."

Wieder zu Atem gekommen, bückt sich der rauchende Brillenträger nach "Tomaten arrabiata", um dann, in der Kniebeuge angekommen, wieder auszuatmen, worauf er für einen kurzen Moment gar nichts mehr sieht, was physikalisch leicht zu erklären ist: Die warme Luft beim Ausatmen steigt nach oben und kondensiert an den Brillengläsern. Nun also nur noch Milch und Butter, dann wäre der Einkauf erledigt. Jetzt bitte nicht mehr husten, denkt sich der Raucher, als sich abermals ein Kratzen im Hals einstellt, und er kommt auf die Idee, dem Hustenreiz mit einem "Fisherman's Friend extra stark" zu Leibe zu rücken. Das Ergebnis dieser Selbstmedikation: Das Menthol steigt auch nach oben, reizt seine Schleimhäute in der Nase und lässt ihn für einen Moment erblinden. Und zuhause packt er "Tomaten, ganze Stücke" aus statt "Tomaten arrabiata."