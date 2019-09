Wer über New York in den südlichen Landkreis will, muss schon morgen losfahren, um gestern anzukommen

Dass die Oberhachinger ein ganz spezielles Verhältnis zur Zeit haben, ist spätestens seit der seltsamen Geschichte mit der Bahnhofsuhr bekannt: Monatelang standen die Zeiger still, weil mit der Bahn ausdiskutiert werden musste, wer zuständig ist und ob die Gemeinde sich selbst aus dieser Endlos-Zeitschleife befreien, sprich die Uhr reparieren darf. Mittlerweile wurde das - nicht unbedingt zeitnah - geklärt. Die Zeiten, da es in Oberhaching ununterbrochen zehn nach drei war, sind inzwischen vorbei, dabei hatte man sich fast schon daran gewöhnt. Aber jetzt scheint sich ein anderes Zeitproblem aufzutun. Zumindest für Leute, die von außerhalb in die Gemeinde reisen wollen.

Unterwegs im Großraum München, empfiehlt es sich ja mitunter, die Staulage auf der Straße oder wahlweise die Störungen und Verspätungen der S-Bahn mit einzukalkulieren, will man nicht zu spät kommen. Ein Blick auf die Prognose, welche Zeit man aktuell für den Weg nach Oberhaching einplanen sollte, ist also nie verkehrt. Doch was soll man davon halten, wenn gleichzeitig auf dem Display die Meldung aufploppt: "Es sind neue Zeitzonen verfügbar"?

Gut zu wissen. Vielleicht sollte man bei einer Reise zum Haupt- und Finanzausschuss auf dem Kyberg mit einem Jetlag rechnen. Möglicherweise sind Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus bei solchen Zusammenkünften gar nicht den mäßig spannenden Punkten auf der Tagesordnung, sondern der anstrengenden Fahrt durch diverse Zeitzonen geschuldet. Tipps wie "Für ausreichend Schlaf am Zielort sorgen" helfen hier auch nur bedingt weiter. Aber eventuell könnte die Flugrichtung beim nächsten Mal unterstützend helfen. Reisen nach Osten werden gewöhnlich stärker empfunden. Also von Berg am Laim nach Oberhaching einfach mal über New York statt über Tokio anreisen. Man muss sich nur genau überlegen, ob man dann morgen losfährt, um gestern anzukommen. Oder umgekehrt. Und am besten bereits unterwegs die Uhr auf die Zeit am Zielort umstellen. Zehn nach drei passt in Oberhaching eigentlich immer.