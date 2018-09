18. September 2018, 22:01 Uhr Mitten in Aschheim Reform? Pfff...

Wer mit Bus und S-Bahn im Landkreis unterwegs ist, sammelt viele Eindrücke. Und er erfährt, was mancher so über die angekündigte Tarifreform denkt

Kolumne Von Irmengard Gnau

Sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch den Landkreis zu bewegen, hat seine Vorteile. Man hat mehr Gelegenheit, aus dem Fenster auf die vorbeiziehenden Fassaden und Landschaften zu schauen als am Autosteuer und hat immer wieder interessante Begegnungen. Finanziell gesehen schmerzt es freilich manchmal, wenn der Schritt über die Zonengrenze des MVV-Innenraums sich gleich unmittelbar in den Fahrtkosten niederschlägt, insbesondere, wenn man in den Norden des Landkreises fährt. Aber dafür gibt es ja jetzt die Tarifreform. Die macht alles einfacher. Und günstiger. Also, nicht für alle, versteht sich. Aber immerhin für einige.

Wenn sie denn bald kommt, die Reform. Aber das wird sie ja bestimmt. Auch wenn die Kreisräte den Beschluss darüber erst einmal vertagt haben, um in Nachverhandlungen vor allem für die Bewohner des nördlichen Landkreises Verbesserungen herauszuholen. Es betonen doch alle, dass sie die Tarifreform nicht scheitern lassen wollen. Ministerpräsident Markus Söder soll seinem CSU-Parteifreund, Landrat Christoph Göbel, am Montag bei einem Termin in Unterföhring sogar versprochen haben, dass er sich der Sache persönlich annehmen will.

Ob die Fahrgastbefrager deshalb im Bus in Aschheim unterwegs sind, um die Stimmung bei Betroffenen zu erhorchen? Jedenfalls notieren sie eifrig, wie viele Menschen einsteigen, wohin sie fahren und welche Fahrkarte sie nutzen. Das erweiterte Ticket könnte sich bei Fahrten von München nach Aschheim und umgekehrt ja bald erledigt haben: Die Tarifreform sieht vor, dass Aschheim künftig zu den Glücklichen in der inneren M-Zone gehört. Und die Reform kommt ja bald. Ist ja jetzt Chefsache. Oder nicht? Dem Fahrgastbefrager ringt das nur ein müdes Lächeln ab. Reform? "Pfff...", macht er. "Des dauert no."