25. September 2018, 22:05 Uhr Marktfreuden Die Farben des Herbstes

Sonnenschein und das leuchtende Orange, Gelb und Grün der Kürbisse - beim 17. Garchinger Herbstmarkt am vergangenen Samstag zeigte sich die Jahreszeit von ihrer schönsten Seite. Und so strömten die Menschen in den Römerhof, wo der Verein Lebendige Ortsmitte Garching viel für alle Sinne bot: Kunstkeramik und Schmuck, Schönes aus Wolle und Holz oder Handwerkliches wie diese Kränze und Gestecke. Wer sich stärken wollte, konnte dies mit Steckerlfisch oder Kaffee und Kuchen, Familien erwartete dazu ein Kinderprogramm mit Töpfern und Spielen. Tanzeinlagen und der Spielmannszug aus Radeberg unterhielten die Besucher bis in den frühen Abend hinein.