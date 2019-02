24. Februar 2019, 21:54 Uhr Leserdialog Auf einen Kaffee mit der SZ

Die Redaktion kommt zu ihren Lesern nach Ismaning

Wie gut gefällt es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, an Ihrem Wohnort? Was schätzen Sie an Ihrem direkten Lebensumfeld? Was vermissen Sie, was ärgert Sie? Sind es die steigenden Mieten oder fehlende Kinderbetreuungsplätze? Ist es der tägliche Stau auf dem Weg zur Arbeit, sind es Raser in Ihrer Straße, fehlende Frei- und Spielflächen oder eingeschränkte Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen? Ist kulturell genug geboten? Reicht das Freizeitangebot aus?

Um das zu erfahren, geht die Süddeutsche Zeitung wieder auf Tour. Am Mittwoch, 27. Februar, macht die Lokalredaktion für den Landkreis München mit dem SZ-Lesercafé Station in Ismaning. "Was den Landkreis-Norden bewegt" lautet das Motto von 10 bis 17 Uhr im Café Waldeck, Dorfstraße 29, in Ismaning. Leser aus Ismaning, Garching, Unterföhring und Oberschleißheim sind eingeladen, den SZ-Kollegen bei einer Tasse Kaffee oder Cappuccino zu erzählen, was sie in Ihrer Lokalzeitung gerne lesen möchten und über was wir berichten sollten.

Kommen Sie vorbei und erzählen Sie uns, was Sie bewegt und beschäftigt. Oder auch, über was Sie sich freuen: einen Sportverein, der sich in der Jugendarbeit engagiert, oder einen hilfsbereiten Nachbarn. Kurz: Über was wollen Sie gerne mehr lesen? Sechs Autoren und Redakteure der SZ stehen Ihnen einen Tag lang als Ansprechpartner zur Verfügung: Lars Brunckhorst, der Leiter der Landkreis-Ausgabe, mit seinen Kollegen Klaus Bachhuber, Irmengard Gnau, Martin Mühlfenzl, Gudrun Passarge und Sabine Wejsada. Sie nehmen Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen auf, werden nach Antworten und Lösungen recherchieren und berichten.

Darüber hinaus haben wir die Bürgermeister der vier Gemeinden als Gesprächspartner für Sie eingeladen. Zugesagt haben von 10 bis 10.30 Uhr Andreas Kemmelmeyer aus Unterföhring, von 10 bis 12 Uhr Christian Kuchlbauer aus Oberschleißheim, von 11 bis 13 Uhr Alexander Greulich aus Ismaning und von 13 bis 15 Uhr Dietmar Gruchmann aus Garching. Unterföhrings Dritter Bürgermeister Johann Zehetmair kommt von 11 bis 13 Uhr, die Zweite Bürgermeisterin Betina Mäusel von 16 bis 17 Uhr. Für Fragen rund um die Sicherheit sind Beamte der Polizeiinspektion 26 in Ismaning von 15 bis 17 Uhr im Café: Inspektionsleiter Albert Bauer und der Kontaktbeamte Andreas Allgäuer. Der Direktor der Volkshochschule Nord, Lothar Stetz, ist von 15 bis 17 Uhr unser Gast zu Fragen der Erwachsenen- und Weiterbildung.

Wer am Mittwoch, 27. Februar, keine Zeit hat, kann uns vorher per E-Mail informieren, was ihn bewegt: lkr-muenchen@sueddeutsche.de. Auch diese Themen greifen wir gerne auf.