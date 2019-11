Ursprünglich traten Miriam Hein als Sängerin und an der Ukulele und Steffen Günter am Ukulelen-Bass einmal als Duo auf. Später sind sie dann zum Trio und schließlich sogar zum Quartett herangewachsen. Als solches sind sie unter dem Namen "The Ukelites" an diesem Mittwoch, 13. November, in der Reihe "Feierabend im Theater" im Kleinen Theater Haar, Casinostraße 75, zu Gast. Zu hören sind fast schon vergessene Lieder aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, Jazz, Swing und afro-amerikanischer Rhythm'n'Blues. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.