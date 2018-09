27. September 2018, 22:12 Uhr Kulturtipp Worldcup der Modellflieger

Internationaler Oktoberfestpokal für Segelflugmodelle in Salmdorf bei Haar

Am Samstag, 29., und Sonntag. 30. September, findet der 43. Internationale Oktoberfestpokal-Wettbewerb für Segelflugmodelle der Klasse F3B auf dem Modellfluggelände des Modellbau-Clubs München (MCM) am Mühlweg in Salmdorf bei Haar statt. Bei diesem Event entscheidet sich, wer die aus zehn Wettbewerben bestehende World Cup-Serie der Saison 2018 gewinnt. Die eingesetzten Modelle können Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometer erreichen. Sie sind in Entwicklungsaufwand und Hightech-Bauweise den manntragenden Segelflugzeugen mindestens ebenbürtig, wie es in der Ankündigung zu den Flugtagen heißt. Geflogen wird am Samstag von 8.30 bis 19 Uhr und am Sonntag von 8.30 bis 17 Uhr.Zuschauer sind willkommen. Der Eintritt ist frei.