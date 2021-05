Barrierefreies Wohnen ist für viele Menschen, die von Mobilitäts- oder anderen Einschränkungen betroffen sind, von lebenswichtiger Bedeutung. Die Landeshauptstadt München und der Verein Stadtteilarbeit haben deshalb die Ausstellung "Barrierefreies Wohnen" im Kompetenzzentrum am Messegelände, Konrad-Zuse-Platz 11, ins Leben gerufen. Die Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung bietet die Service- und Beratungsstelle der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen für Interessierte am Mittwoch, 19. Mai, an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am S-Bahnhof Taufkirchen (Richtung stadteinwärts). Für die Planung ist eine telefonische Anmeldung unter ☎ 089/666 10 03 90 erforderlich.