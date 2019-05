26. Mai 2019, 23:02 Uhr Kulturtipp Wildkräuter

Welche Pflanzen in der Küche und welche als Heilkräuter verwendet werden können, zeigt die Kräuterpädagogin Christine Nimmerfall

Im späten Frühjahr entfalten die Wildkräuter ihre volle Kraft und Qualität. Ihre Blüten sind nicht nur Nahrungsquelle für Bienen, Schmetterlinge und Co, auch für Menschen haben die Pflanzen einiges zu bieten. Welche Pflanzen in der Küche und welche als Heilkräuter verwendet werden können, zeigt die Kräuterpädagogin Christine Nimmerfall in der Wildkräuterführung im Landschaftspark am Dienstag, 28. Mai. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Friedhofseingang Neubiberg, Auf der Heid. Die Führung ist kostenfrei, der Bund Naturschutz freut sich über eine Spende.