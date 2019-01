28. Januar 2019, 21:45 Uhr Kulturtipp Wenn ich groß bin

Kindertheater in der Aula der Unterföhringer Grundschule

Wer bin ich, wo stamme ich her und vor allem wo will ich am Ende hin? Das sind existenzielle Fragen, die schon Kinder beschäftigen und in dem Schauspiel "Wenn ich groß bin, werde ich Seehund" nach dem Bilderbuch von Nikolaus Heidelbach gestellt werden. Das "Theater Kunstdünger" führt das für Kinder von vier Jahren an geeignete Stück am Mittwoch, 30. Januar, in der Aula der Grundschule, Bahnhofstraße 3, in Unterföhring auf. Die Vorstellungen beginnen um 9 und um 10.30 Uhr. Karten gibt es unter ☎ 089/95 08 15 06.