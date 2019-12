Bei der Musikschule Grünwald steht der Advent für musikalische Vielfalt. An diesem Freitag, 13. Dezember, lädt die Musikschule zu einem vorweihnachtlichen Konzert aus aller Welt in den August-Everding-Saal, Ebertstraße 1, in Grünwald ein. Die Besucher erwartet ein stimmungsvolles Programm aus vier Jahrhunderten von Barock bis Pop mit geistlichen und weltlichen Vokalwerken und Musik für Streicher, Holz- und Blechbläserensembles. Das Konzert beginn um 19 Uhr bei freiem Eintritt.