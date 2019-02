19. Februar 2019, 22:05 Uhr Kulturtipp Unsinniges aussortieren

Kabarett in Unterhaching

Was braucht man eigentlich zum Leben? Und was braucht man definitiv nicht? Über diese Fragen sinniert der Kabarettist Matthias Ningel in seinem aktuellen Programm "Kann man davon leben?". Da wird eine ganze Menge aussortiert - von so unsinnigen Erfindungen wie Internetrankings bis zur überflüssigen Smarthomekompatibilität von Kaffeevollautomaten. An diesem Freitag, 22. Februar, tritt Ningel mit seinem gleichermaßen philosophischen wie vergnüglichen Musikkabarett im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching auf. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es bei Reservix.